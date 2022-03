En la reconciliación, Dios siempre perdona — Por el Padre Juan Salomón

Por el Padre Juan Salomón

En la Basílica de San Pedro en Roma el 28 de marzo del 2014, el Papa Francisco presidía un Servicio de Penitencia, una reunión de muchos sacerdotes y fieles laicos para el Sacramento de la Reconciliación, la Confesión. Después de dar el sermón, el Santo Padre estaba siendo conducido al confesionario donde él, junto con otros 60 sacerdotes, escucharía la confesión de las personas, les daría palabras de consuelo y consejo y, lo más importante, absolver, perdonar, sus pecados en el nombre de Jesucristo. Pero mientras el Papa Francisco estaba siendo conducido al confesionario, algo sucedió. Caminó hacia un confesionario diferente, uno con un sacerdote ya presente, y él, el Papa, se confesó.

Puede ser sorprendente pensar que al Papa se le perdonaron sus pecados. Después de todo, ¿qué tan malo podría ser? Pero lo que el Papa Francisco estaba demostrando eran dos puntos muy importantes.

1) Que todos nosotros, cada uno de nosotros, toma malas decisiones, hemos pecado, nos hemos elegido a nosotros mismos por encima del amor de Dios. Y

2) que el amor de Dios es tan asombroso que perdona el mal que hemos hecho y nos da la bienvenida con gozo una y otra vez.

Todos sabemos lo que es pecar, elegirnos a nosotros mismos sobre Dios y luego encontrar solo infelicidad en esa elección. Afortunadamente, cuando volvemos nuestro corazón a Dios, en lugar de castigarnos en este momento, en lugar de que Dios nos diga: “Te lo dije”, Él nos da la bienvenida nuevamente. Por eso, Jesús instituyó el Sacramento de la Reconciliación, una forma de volvernos a Él cuando nos arrepentimos. Ha sido un sacramento preciado durante milenios, sin embargo, ha caído en desventura últimamente. Cada vez son menos las personas que se valen de la misericordia de Dios en esta hermosa manera. Entonces, estamos haciendo algo al respecto. El lunes de la Semana Santa, 11 de abril, ahora en nuestra Diócesis “Lunes de la Reconciliación”. Es un día en que todas las iglesias de la Diócesis estarán abiertas desde las 3 p.m. a las 8 p. m. para la Confesión. Entonces, si vive en Seaford pero trabaja en Salisbury, podrá ir a la reconciliación después del trabajo en Salisbury. Es un regalo maravilloso, este regalo del amor misericordioso de Dios, un amor que deseamos y necesitamos desesperadamente.

Tal vez, tu puedes estar pensando, “No necesito ir a confesarme. Sí, he hecho cosas malas, pero le he dicho a Dios que lo siento. Seguramente, Él me perdona.” Bueno, tienes razón. Cada vez que decimos que lo sentimos ante el Señor, por supuesto que Él nos perdona. Pero Dios no es el único al que hemos ofendido con nuestros pecados. Está es la dimensión vertical, nosotros y Dios, pero también está la dimensión horizontal, nosotros y los demás. Nuestros pecados dañan a otros, dañan el Cuerpo de Cristo. Por eso, en la reconciliación nos reconciliamos, somos acogidos, por Jesús, a través del sacerdote, para volver a sentarnos a su mesa que habíamos dejado por nuestra maldad.

Sin embargo, quizás estemos pensando: “Pero, mis pecados son demasiado grandes”. Buen intento. Esta es la Iglesia para que los grandes pecadores se conviertan en grandes santos. Pienso en Santa Olga de Kiev, quien, cuando su esposo, el rey, fue asesinado por una tribu vecina, ella respondió, no con misericordia, sino con rápida venganza. A algunos de esa tribu los enterró vivos, a otros los encerraron en una casa de baños y les prendieron fuego, a algunos les cortaron la garganta, mientras que al resto les quemaron sus casas y la ciudad hasta los cimientos. Ahora bien, no es por eso que Olga es una santa. No, más tarde en la vida, como anciana, tuvo una conversión de corazón, se hizo cristiana y buscó llevar el cristianismo a su pueblo. Tal vez has cometido algunos pecados graves de los que te avergüenzas. Santa Olga nos enseña que cualquier cosa que hayamos hecho, Dios puede y desea perdonarnos.

Entonces, si estás pensando en confesarse el Lunes de Reconciliación pero no lo has hecho en mucho tiempo, aquí hay algo de ayuda. En primer lugar, es buena idea hacer un examen de conciencia. Eso es básicamente repasar los mandamientos y ver cómo nos hemos quedado cortos. (Consulte el examen de conciencia que se encuentra en la página X) En segundo lugar, preséntese en cualquier iglesia de la Diócesis el 11 de abril de 3 a 8 p.m. y comience simplemente, “Padre, perdóname porque he pecado, ha pasado x cantidad de tiempo (aproximadamente semanas/meses/años) desde mi última confesión, y esto es lo que lamento”.

El sacerdote te ayudará a culminar, no te preocupes. Él puede darte algunos consejos. Luego te dará una penitencia, generalmente algunas oraciones para decir, te pedirá que expreses tu dolor, un acto de contrición, y luego, y aquí está la parte buena, te dará la absolución. Jesús, obrando a través de ese sacerdote, perdonará tus pecados. Real y verdaderamente, el mal que hemos hecho es perdonado y olvidado por Dios. ¡Qué regalo!

El Papa Francisco no se confesó en el 2014 para que lo vieran las cámaras y para que la gente pudiera verlo fingiendo ser santo. Se fue porque lo necesitaba. En sus propias palabras, vallamos a menudo. Aprovechémonos también nosotros de este gran sacramento de la misericordia, de este vehículo de la gracia de Dios. Lo necesitamos. Lo que recibimos en la reconciliación no es el castigo de Dios; no es Dios gritándonos. Es Su misericordia y Su amor. Y eso no es nada que temer. Lunes 11 de abril a partir de las 15 h. a las 8 p. m. Encuentra una iglesia, dale a Dios lo peor y recibe lo mejor; el verdadero perdón, la gracia santificante y la paz que sólo Él puede dar. Dios los bendiga.