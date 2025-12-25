Home Our Diocese Bishop Koenig celebrates Christmas vigil at St. Ann parish in Wilmington —... Our Diocese Bishop Koenig celebrates Christmas vigil at St. Ann parish in Wilmington — Photo gallery By The Dialog - 25 December 2025, 00:44 2 Bishop Koenig consecrates host during Christmas Eve Mass at St. Ann Church, Wednesday 24, 2025. Photo/Don Blake Bishop Koenig celebrates the Christmas vigil Mass at St.Ann church in Wilmington Dec. 24, 2025. Bishop Koenig distributes communion during Christmas Eve Mass at St. Ann Church, Wednesday 24, 2025. Photo/Don Blake Bishop Koenig delivers his homily during Christmas Eve Mass at St. Ann Church, Wednesday 24, 2025. Photo/Don Blake Bishop Koenig consecrates host during Christmas Eve Mass at St. Ann Church, Wednesday 24, 2025. Photo/Don Blake Bishop Koenig consecrates host during Christmas Eve Mass at St. Ann Church, Wednesday 24, 2025. Photo/Don Blake Bishop Koenig processes to the altar during Christmas Eve Mass at St. Ann Church, Wednesday 24, 2025. Photo/Don Blake