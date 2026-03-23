Catholic high schools in Diocese of Wilmington sprint into busy spring sports season

Catholic high schools in Diocese of Wilmington sprint into busy spring sports season

By
Mike Lang, Dialog Reporter
-
The Sals celebrate with another DIAA lacrosse championship trophy at Caesar Rodney High School on May 31, 2025. The 2026 team begins its season on March 23. Dialog photo/Mike Lang

After a shorter break between seasons than normal, spring sports begin in Delaware on March 23. It’s the busiest time of year for high school athletics, with 15 championships to be awarded. This year, the final state championship will be baseball, which will be decided on June 12 at Frawley Stadium.

Catholic high schools will be defending state championships in boys lacrosse, boys volleyball, boys and girls track and field, and golf. There were a few individual tennis champs as well. Most teams will be going at it with the same coaching staffs, but there are some changes. Most notably, Saint Mark’s and St. Elizabeth are introducing new baseball coaching staffs.

The spring season is the most susceptible to wonky weather. Cold normally won’t cause a cancellation, but rain is a different story. It’s always a good idea to check to see if a game is still scheduled if there is any doubt. Even so, on most days you’ll be able to enjoy boys volleyball without worrying about getting wet.

All records for this week are 0-0 except for SS. Peter and Paul, which got a head start on its Delaware counterparts.

 

Boys

Baseball

Monday, March 23

Arcadia at SS. Peter and Paul (1-2), 4 p.m.

Tuesday, March 24

Archmere vs. Newark Charter, 4 p.m. at Leroy Hill Park

St. Vincent Pallotti at SS. Peter and Paul, 4 p.m.

Sanford at Salesianum, 6 p.m.

Wednesday, March 25

Aspira vs. St. Elizabeth, 3:45 p.m. at Canby Park

Thursday, March 26

Laurel at Saint Mark’s, 4 p.m.

SS. Peter and Paul at St. Frances, 4 p.m.

Friday, March 27

Dickinson vs. St. Elizabeth, 3:45 p.m. at Canby Park

Saint Mark’s at Lake Forest, 4:!5 p.m.

Saturday, March 28

Salesianum at Mount St. Michael’s (N.Y.), 1 p.m.

 

Lacrosse

Monday, March 23

Loomis Chaffee (Conn.) at Salesianum, 3:30 p.m.

Shady Side (Pa.) at SS. Peter and Paul (1-5), 4 p.m.

Tuesday, March 24

Saint Mark’s at St. Andrew’s, 4 p.m.

Wednesday, March 25

SS. Peter and Paul at Stephen Decatur, 6:30 p.m.

Thursday, March 26

Saint Mark’s at Archmere, 4 p.m.

Friday, March 27

Cape Henlopen at SS. Peter and Paul, 4:30 p.m.

Saturday, March 28

Penncrest (Pa.) at Archmere, noon

Salesianum at Caesar Rodney, noon

 

Volleyball

Monday, March 23

Archmere at Wilmington Charter, 4 p.m.

Newark Charter at Salesianum, 5:30 p.m.

Tuesday, March 24

Saint Mark’s at MOT Charter, 5 p.m.

Wednesday, March 25

Aspira at Archmere, 4 p.m.

Indian River at Saint Mark’s, 5:15 p.m.

Thursday, March 26

Archmere at Dickinson, 3:45 p.m.

Friday, March 27

Salesianum at LaSalle College H.S. (Pa.), 4 p.m.

Delaware Military at Saint Mark’s, 5:15 p.m.

 

Girls

Softball

Tuesday, March 24

Ursuline at William Penn, 3:30 p.m.

Newark Charter at Archmere, 3:45 p.m.

Padua at Saint Mark’s, 3:45 p.m.

Christiana at St. Elizabeth, 3:45 p.m. at Canby Park

Wednesday, March 25

St. Elizabeth vs. First State Military, 3:30 p.m. at Smyrna-Clayton Little Lass Complex

Saint Mark’s vs. Ursuline, 3:45 p.m. at Midway Softball Complex

Thursday, March 26

Padua at Wilmington Charter, 3:30 p.m.

Friday, March 27

Padua vs. Ursuline, 3:45 p.m. at Midway Softball Complex

Saturday, March 28

Archmere at St. Georges, 11 a.m.

Lake Forest at Saint Mark’s, 2 p.m.

 

Soccer

Monday, March 23

Saint Mark’s at Delaware Military, 3:45 p.m.

Tuesday, March 24

Newark Charter vs. Ursuline, 6 p.m. at Odyssey Charter School

Wednesday, March 25

Middletown at Archmere, 3:45 p.m.

Saint Mark’s at Wilmington Friends, 4 p.m.

Thursday, March 26

Ursuline at Dickinson, 4 p.m.

Padua at Providence Day (N.C.), 7 p.m.

Friday, March 27

Ursuline at Odyssey Charter, 3:30 p.m.

Saturday, March 28

Padua at Catawba Ridge (S.C.), 11 a.m.

 

Lacrosse

Monday, March 23

Archmere at Shipley School (Pa.), 4 p.m.

SS. Peter and Paul (1-1) at Sussex Academy, 4 p.m.

Tuesday, March 24

Padua at St. Andrew’s, 4 p.m.

Conrad at Ursuline, 4 p.m.

Wednesday, March 25

Archmere at Wilmington Friends, 4 p.m.

SS. Peter and Paul at Stephen Decatur, 4:30 p.m.

Thursday, March 26

Brandywine vs. Padua, 3:30 p.m. at Chase Fieldhouse

Friday, March 27

Ursuline at Archmere, 3:45 p.m.

Smyrna at Saint Mark’s, 4 p.m.

SS. Peter and Paul at Salisbury School, 4 p.m.

