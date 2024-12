U.S. bishops: Our Lady of Guadalupe reminds us that we are all called to be one in Christ Jesus

U.S. bishops: Our Lady of Guadalupe reminds us that we are all...

At a time marked by division, several U.S. bishops wrote Dec. 11 that the patronage of Our Lady of Guadalupe, patroness of the Americas, is “a powerful reminder that we are all called to be one in Christ Jesus, beginning from the moment of our conception.”

In a reflection released on the eve of the Dec. 12 feast of Our Lady of Guadalupe, several committee chairs of the U.S. Conference of Catholic Bishops wrote about the particular significance that “La Virgen” holds for the country in these times — noting that the Virgin Mary, under this title, carries a “special significance” for immigrants as well as the unborn.

[Click here to read the USSBB full statement]

“At this time, when some of our brothers and sisters are experiencing fear and anxiety,” they wrote, “we are reminded of the abiding words of Our Lady to Saint Juan Diego: ‘Do not fear any illness or vexation, anxiety or pain. Am I not here, I who am your Mother? Are you not under my shadow and protection?'”

The feast of Our Lady of Guadalupe is celebrated in honor of Mary’s appearance to St. Juan Diego Cuauhtlatoatzin in four visions in 1531. After the fourth vision, she left her miraculous image on his tilma, a cloak, which is still venerated to this day in Mexico City.

The reflection — which was authored by Bishop Mark J. Seitz of El Paso, Texas, chair of the USCCB’s Committee on Migration; Bishop Daniel E. Thomas of Toledo, Ohio, chair of the Committee on Pro-Life Activities; Bishop Eusebio L. Elizondo, auxiliary bishop of Seattle and chair of the Subcommittee on the Pastoral Care of Migrants, Refugees, and Travelers; and Bishop Joseph N. Perry, auxiliary bishop emeritus of Chicago and chairman of the Ad Hoc Committee Against Racism — stated that “throughout the life of our nation, we have seen at times unacceptable demonstrations of prejudice and hatred, including in recent days mass communications targeting people of color and disparaging comments about immigrant communities.

“With one clear voice, we reaffirm our unwavering and unqualified recognition of the fact that each and every human life is sacred, that all persons are imbued by God with an inviolable dignity, which no earthly power can deny,” they said. “The sinful ideologies of racism and xenophobia are antithetical to these core teachings of our Christian faith. No person formed by and committed to the Gospel of Life can harbor such views in good conscience.”

The FBI released a statement Nov. 15 saying it was “aware of the offensive and racist text messages” being sent across the country, and that it was “evaluating all reported incidents.”

Concluding with a prayer, the bishops called on Our Lady of Guadalupe to bring healing and hope in our times.

“May the same love you radiated in the presence of Saint Juan Diego nearly five hundred years ago penetrate the heart of every man, woman, and child in our nation, creating in each one of us a profound and unrelenting awareness of our shared humanity,” they prayed. “Intercede for us with your Son, Jesus, whom you brought forth from your womb to shine as the Light of the World. Envelop us in the comfort of your mantle, bringing forth the peace, hope, and healing that is so desperately needed in our age.”

Lauretta Brown is culture editor for OSV News. Follow her on X (formerly Twitter) @LaurettaBrown6.

En medio de la división, Nuestra Señora de Guadalupe nos llama a todos a la unidad en Cristo, dicen los obispos de EEUU

By Lauretta Brown, OSV News

(OSV News) — En un momento de la historia marcado por la división, varios obispos de Estados Unidos escribieron el 11 de diciembre que el patronazgo de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas, es “un poderoso recordatorio de que todos estamos llamados a ser uno en Cristo Jesús, comenzando desde el momento de nuestra concepción”.

En una reflexión publicada en la víspera de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que se celebra el 12 de diciembre, varios presidentes de comités de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. escribieron sobre la importancia que la Virgen de Guadalupe tiene para el país en estos tiempos — señalando que la Virgen María, bajo este título, tiene un “significado especial” para los inmigrantes, así como para los no nacidos.

“En este tiempo en que algunos de nuestros hermanos y hermanas sienten miedo y ansiedad”, escribieron, “recordamos las eternas palabras de Nuestra Señora a San Juan Diego: ‘No temas ninguna enfermedad, ni aflicción, ni ansiedad, ni dolor. ¿No estoy yo aquí, yo que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra y protección?'”.

La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebra en honor de la aparición de María a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin en cuatro visiones en 1531. Después de la cuarta visión, la Virgen dejó su imagen milagrosa en la tilma de San Juan Diego, un manto que aún se venera en Ciudad de México.

La reflexión de los obispos de EE.UU. — cuyos autores son Mons. Mark J. Seitz, obispo de El Paso, Texas, y presidente del Comité de Migración de la USCCB; Mons. Daniel E. Thomas, obispo de Toledo, Ohio, y presidente del Comité de Actividades Pro-Vida; Mons. Eusebio L. Elizondo, obispo auxiliar de Seattle y presidente del Subcomité del Cuidado Pastoral de Migrantes, Refugiados y Viajeros; y Mons. Joseph N. Perry, obispo auxiliar emérito de Chicago y presidente del Comité Ad Hoc contra el Racismo — afirmaba que “a lo largo de la vida de nuestra nación, hemos visto en ocasiones manifestaciones inaceptables de prejuicio y odio, incluyendo en días recientes comunicaciones masivas dirigidas a personas de color y comentarios despectivos sobre las comunidades inmigrantes”.

“Con una sola voz clara, reafirmamos nuestro reconocimiento inquebrantable e incondicional del hecho de que toda vida humana es sagrada y que Dios ha dotado a cada persona de una dignidad inviolable, que ningún poder terrenal puede negar”, afirmaron los obispos. “Las ideologías perversas del racismo y la xenofobia son antitéticas a estas enseñanzas fundamentales de nuestra fe cristiana. Ninguna persona formada y comprometida con el Evangelio de la Vida puede albergar tales puntos de vista con buena conciencia”.

El FBI emitió un comunicado el 15 de noviembre diciendo que era “consciente de los mensajes de texto ofensivos y racistas” que se estaban enviando por todo el país, y que estaba “evaluando todos los incidentes denunciados”.

Concluyendo con una oración, los obispos invocaron a Nuestra Señora de Guadalupe para que traiga sanación y esperanza al mundo.

“Te suplicamos, Madre Santísima, que el mismo amor que irradiaste en presencia de San Juan Diego hace casi quinientos años penetre en el corazón de cada hombre, mujer y niño de nuestra nación, creando en cada uno de nosotros una profunda e implacable conciencia de nuestra humanidad compartida”, rezaron. “Intercede por nosotros ante tu Hijo, Jesús, quien nació de tu vientre para brillar como Luz del Mundo. Envuélvenos en el consuelo de tu manto, trayendo la paz, la esperanza y la sanación que tanto se necesita en nuestra época”.

Lauretta Brown es redactora cultural de OSV News. Síguela en X (antes Twitter) @LaurettaBrown6.

BREVE: WASHINGTON (OSV News) — En un momento de la historia marcado por la división, varios obispos estadounidenses escribieron el 11 de diciembre que el patronazgo de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas, es “un poderoso recordatorio de que todos estamos llamados a ser uno en Cristo Jesús, comenzando desde el momento de nuestra concepción”. En una reflexión publicada en la víspera de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, varios presidentes de comités de la Conferencia de los Obispos Católicos de EE.UU. (en representación del Comité de Migración, el Comité de Actividades Pro-Vida, el Subcomité del Cuidado Pastoral de Migrantes, Refugiados y Viajeros, y el Comité Ad Hoc contra el Racismo) escribieron que la Virgen María de Guadalupe tiene un “significado especial” para los inmigrantes en este país, así como para los no nacidos. “Con una sola voz clara, reafirmamos nuestro reconocimiento inquebrantable e incondicional del hecho de que toda vida humana es sagrada y que Dios ha dotado a cada persona de una dignidad inviolable, que ningún poder terrenal puede negar”, afirmaron los obispos. “Las ideologías perversas del racismo y la xenofobia son antitéticas a estas enseñanzas fundamentales de nuestra fe cristiana. Ninguna persona formada y comprometida con el Evangelio de la Vida puede albergar tales puntos de vista con buena conciencia”. La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre en honor de la aparición de María a Juan Diego Cuauhtlatoatzin en cuatro visiones en 1531. Tras la cuarta visión, la Virgen de Guadalupe dejó su imagen milagrosa en su tilma, un manto que aún se venera en Ciudad de México. Al concluir su reflexión, los obispos de EE.UU. le pidieron a Nuestra Señora de Guadalupe: “Intercede por nosotros ante tu Hijo, Jesús, quien nació de tu vientre para brillar como Luz del Mundo. Envuélvenos en el consuelo de tu manto, trayendo la paz, la esperanza y la sanación que tanto se necesita en nuestra época”.