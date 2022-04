Easter is an opportunity to welcome new and returning Catholics to our churches

Easter is an opportunity to welcome new and returning Catholics to our...

Every year at Easter, the Catholic Church welcomes thousands of new Catholics into full communion. Adults and young people are baptized, and many also receive the sacraments of the Eucharist and confirmation at Easter Vigil Masses in parishes around the country. I have always considered our brothers’ and sisters’ welcoming at this Mass a great source of joy and hope.

Easter is also an opportunity to welcome returning Catholics into our parishes. Each of them has a personal story behind their drifting; their reasons can be wounds, disappointments, disagreements, misunderstandings, the list goes on.

My father drifted apart from the Catholic faith for many years. Though his journey back home took awhile, he encountered God’s mercy and forgiveness through a priest who welcomed him back with open arms, like the father who ran to encounter and welcome his prodigal son (Lk 15:11-32).

Our family also supported him in his journey. And as my father says, it takes more courage to return than to walk away.

Someone once told me that returning can be a very lonely experience. However, it does not have to be that way. The Paulist Fathers’ Landings program helps parishes in the United States and abroad accompany returning Catholics in their journeys back to the faith in a welcoming and nonjudgmental way.

Last year, because of the pandemic, the ministry launched a virtual Landings program where I was part of the welcoming team; the opportunity to be a missionary disciple was inspiring and revealing.

Listening to testimonials of people who returned and are now helping others allowed me to see how volunteers committed to this ministry channel miracles in the lives of many.

In his 2021 Easter Vigil homily, Pope Francis reminded us about the risen Lord’s message to his disciples, encouraging them to go to Galilee and start a new life.

“It is always possible to begin anew, because there is always a new life that God can awaken in us in spite of all our failures. From the rubble of our hearts — and each one of us knows the rubble of our hearts — God can create a work of art; from the ruined remnants of our humanity, God can prepare a new history. He never ceases to go ahead of us: in the cross of suffering, desolation, and death, and in the glory of a life that rises again, a history that changes, a hope that is reborn,” Pope Francis said.

The pope goes on to say, “In this Galilee, we learn to be amazed by the Lord’s infinite love, which opens new trails along the path of our defeats.”

This Easter season, we all are invited again to meet the risen Lord wherever we are in our journey of faith and the trials of our lives.

If you feel called in your hearts, keep in your prayers those entering the church and those gathering up the courage to return to the faith.

And this Easter, may we all be disciples on our way to Galilee to encounter Christ, and may we meet those on the peripheries of life and walk with them in their joys and sufferings, sharing with them the endless love of our risen Lord.

By Norma Montenegro Flynn, Catholic News Service

Norma Montenegro Flynn is a freelance Catholic journalist and a program coordinator for Landings International.

Cada año, al celebrar la Pascua de Resurrección, la Iglesia Católica da la bienvenida a miles de personas que entran en comunión total con la iglesia. Durante las misas de la Vigilia Pascual en parroquias de todo el país, adultos y jóvenes son bautizados, y otros también reciben el sacramento de la Eucaristía y confirmación. Siempre he considerado que el recibimiento de nuestros hermanos y hermanas en esta Misa es una gran fuente de alegría y esperanza.

La Pascua es también una oportunidad para dar la bienvenida a los católicos que regresan a nuestras parroquias. Cada uno de ellos tiene una historia personal detrás de su alejamiento; sus razones pueden ser heridas, decepciones, desacuerdos, malentendidos, la lista continúa.

Mi padre se alejó de la fe durante muchos años. Aunque su viaje de regreso a casa tomó un tiempo, se encontró con la misericordia y el perdón de Dios a través de un sacerdote que lo recibió con los brazos abiertos, como el padre que corrió al encuentro y bienvenida de su hijo pródigo (Lc 15:11-32).

Nuestra familia también lo apoyó en su viaje espiritual. Y como dice mi padre, se necesita más valor para regresar que para alejarse.

Alguien me dijo una vez que el regreso suele ser una experiencia muy solitaria. Sin embargo, no tiene por qué ser así. El programa de Landings de los Padres Paulistas ayuda a las parroquias en los Estados Unidos y en el extranjero a acompañar a los católicos que regresan en su viaje de vuelta a la fe de una manera acogedora y sin prejuicios.

El año pasado, debido a la pandemia, Landings lanzó un programa virtual y fui parte del equipo de bienvenida; la oportunidad de ser un discípulo misionero fue inspiradora y reveladora. Escuchar los testimonios de personas que regresaron a la fe y ahora están ayudando a otros me permitió ver cómo los voluntarios comprometidos con este ministerio canalizan milagros en la vida de muchos.

En su homilía de la Vigilia Pascual del 2021, el papa Francisco nos recordó el mensaje del Señor Resucitado a sus discípulos, animándolos a ir a Galilea y comenzar una nueva vida.

“Siempre es posible volver a empezar, porque siempre existe una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en nosotros más allá de todos nuestros fracasos. Incluso de los escombros de nuestro corazón — cada uno de nosotros los sabe, conoce las ruinas de su propio corazón –, incluso de los escombros de nuestro corazón Dios puede construir una obra de arte, aun de los restos arruinados de nuestra humanidad Dios prepara una nueva historia. Él nos precede siempre: en la cruz del sufrimiento, de la desolación y de la muerte, así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que renace”, dijo el papa Francisco.

El papa continúa diciendo, “En esta Galilea experimentamos el asombro que produce el amor infinito del Señor, que traza senderos nuevos dentro de los caminos de nuestras derrotas”.

En este tiempo todos estamos invitados de nuevo a encontrarnos con Cristo resucitado dondequiera que estemos en nuestro camino de fe y en las pruebas de nuestras vidas.

Si sienten el llamado en sus corazones, mantengan en sus oraciones a los que en esta temporada se unen a la iglesia y a los que buscan el valor para volver a la fe católica.

Ruego porque en este tiempo, todos seamos discípulos en nuestro camino a Galilea para encontrar a Cristo, y que nos encontremos con quienes están en sus periferias existenciales y los acompañemos en sus alegrías y sufrimientos, compartiendo con ellos el amor infinito de Cristo resucitado.

Norma Montenegro Flynn es una periodista católica independiente y coordinadora de programas para Landings International.