Obispo Koenig: Hagamos de la Cuaresma un tiempo de ‘conversión del corazón’ en el Día de la Reconciliación, lunes 30 de marzo, en la Diócesis de Wilmington.

17 de marzo de 2026

Queridos amigos en Cristo:

Los cuarenta días de la Cuaresma nos invitan a ponernos en el desierto con Jesús mientras ayunamos, oramos y damos limosna, mirando hacia la promesa de la Pascua. La Sagrada Escritura nos dice que durante los cuarenta días y cuarenta noches que Jesús pasó en el desierto, fue tentado por el diablo para que renunciara a su fe y a su lugar legítimo como Hijo de Dios.

En un momento en que los llamados a la paz y a la unidad en nuestro mundo y en nuestras comunidades locales resuenan en las noticias y en las redes sociales, cuando somos tentados diariamente por las muchas palabras y acciones poco amables que escuchamos y vemos a nuestro alrededor, nuestra fe nos recuerda que nuestros corazones están inquietos buscando una paz verdadera que proviene de nuestra relación con Cristo.

Mientras nos encontramos en medio de la Cuaresma y anhelamos las promesas y la paz de la Resurrección, invito a todos los católicos —ya sea que hayan pasado meses, años o décadas desde su última confesión— a preparar sus corazones para la Pascua aprovechando nuestro quinto evento anual penitencial en toda la diócesis: Lunes de Reconciliación. Este año se llevará a cabo nuevamente el lunes de la Semana Santa, el 30 de marzo de 2026. Ese día, todas las iglesias parroquiales y todos nuestros sacerdotes estarán disponibles para escuchar confesiones desde las 3:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. Esperamos que esto les facilite visitar una parroquia después del trabajo o de la escuela, antes o después de la cena, o traer a un familiar, amigo o vecino.

Si han olvidado cómo confesarse o las palabras de las oraciones, no se preocupen; estamos aquí para ayudar. Estoy seguro de que hablo también en nombre de mis hermanos sacerdotes cuando digo que ser un instrumento de las gracias recibidas en el sacramento de la Reconciliación, y poder ofrecer la absolución al penitente, es una de las grandes alegrías de nuestro ministerio sacerdotal. Además, hay recursos como un examen de conciencia, el Acto de Contrición y una guía paso a paso para el Rito de la Reconciliación en cdow.org/ReconciliationMonday, y en la edición del 20 de marzo de The Dialog.

Es mi sincero deseo que los católicos de todo Delaware y de la Costa Este de Maryland atiendan el llamado del Papa León XIV a hacer de la Cuaresma un tiempo de “conversión del corazón”. Todos los sacerdotes de la diócesis están listos para darles la bienvenida para el Lunes de Reconciliación y para la Pascua.

Fielmente suyo en Cristo,



El Reverendísimo William E. Koenig, D.D.

Obispo de Wilmington