Fall sports seasons hit the home stretch for Catholic high schools in Diocese of Wilmington

Fall sports seasons hit the home stretch for Catholic high schools in...

Boys

Football

Friday, Oct. 16

St. Elizabeth (2-3) at Brandywine (1-4), 6 p.m.

Saint Mark’s (1-5) at Polytech (4-1), 7 p.m.

Saturday, Oct. 17

Salesianum (4-1) vs. Hodgson (1-5), 11 a.m. at St. Georges Technical High School

Archmere (4-1) at Mount Pleasant (1-4), noon

Soccer

Tuesday, Oct. 13

Severn at SS. Peter and Paul (3-5), 4 p.m.

Caesar Rodney (6-3) at Salesianum (7-2), 7:30 p.m.

Wednesday, Oct. 14

Newark Charter (8-0-1) vs. St. Elizabeth (0-6), 3:30 p.m. at Banning Park

Thursday, Oct. 15

Tatnall (1-7) at Archmere (4-5), 3:45 p.m.

Friday, Oct. 16

St. Elizabeth at Delaware Military (1-6), 4 p.m.

Ss. Peter and Paul at Boys Latin, 4:15 p.m.

Cross country (co-ed except where noted)

Friday, Oct. 16

Archmere, Padua, Saint Mark’s, Salesianum and Ursuline at the Joe O’Neill Invitational, Bellevue State Park, Wilmington. This is the biggest meet in the state, combining schools from both Division I and II in the same meet.

Girls

Field hockey

Tuesday, Oct. 13

Conrad (0-9) at Archmere (6-3), 3:45 p.m.

Padua (8-1) at Saint Mark’s (3-6), 3:45 p.m.

Ss. Peter and Paul (12-0) at Easton, 4 p.m.

Ursuline (4-4) at Mount Pleasant (7-3), 4 p.m.

Thursday, Oct. 15

Brandywine (5-4) at Saint Mark’s, 3:45 p.m.

Padua vs. Ursuline, 6 p.m. at Odyssey Charter School

Volleyball

Tuesday, Oct. 13

Ss. Peter and Paul (1-11) at Laurel (2-8), 5 p.m.

Ursuline (1-6) at St. Elizabeth (1-7), 5 p.m.

Padua (9-0) at Garnet Valley (Pa.), 6:15 p.m.

Smyrna 5-5) at Saint Mark’s (8-1), 7 p.m.

Thursday, Oct. 15

MOT Charter 3-7) at St. Elizabeth, 3:30 p.m.

Worcester Prep at SS. Peter and Paul, 5 p.m.

Archmere (8-3) at Caravel (5-5), 6:15 p.m.

Delaware Military (5-4) at Ursuline, 6:15 p.m.

Newark Charter (8-1) at Saint Mark’s, 7:15 p.m.

Friday, Oct. 16

Paul VI (N.J.) at Padua, 7:15 p.m.

Flag football

Wednesday, Oct. 14

Wilmington Charter at Saint Mark’s, 6:15 p.m.

Padua vs. Ursuline, 8 p.m. at Abessinio Stadium

Friday, Oct. 16

Padua at Caravel, 7 p.m.

Soccer

Tuesday, Oct. 13

Ss. Peter and Paul (4-7) at Salisbury School, 4 p.m.

Thursday, Oct. 15

Worcester Prep at SS. Peter and Paul, 4 p.m.