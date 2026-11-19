Fondo de Jubilación 2026

Queridos Amigos en Cristo:

En el fin de semana de Diciembre 12 – 13, nuestras parroquias llevaran a cabo el fondo a jubilación anual para los religiosos. Este apoyo, sostiene a más de 21,000 hermanos y hermanas religiosas, y sacerdotes quienes dedicaron su vida a servir la iglesia y al pueblo de Dios.

Por generaciones, estos hombres y mujeres han sido maestros, guías, espirituales, cuidadores y testigos silenciosos de fe en nuestras comunidades. Muchos de nosotros podemos mencionar el nombre de una monja, o de un hermano, o el de un sacerdote que con su ejemplo fortaleció nuestra fe, o quienes con su bondad moldearon nuestras vidas.

Hoy, la realidad a la que se enfrentan es un desafío. La mayoría de los religiosos reciben poca compensación durante su ministerio. Ahora, las comunidades de ellos pagan por los altos de cuidados de salud, asistencia de enfermería y medicinas. Estas presiones financieras son significantes, y las necesidades continúan creciendo. Su donación al fondo de jubilación para los religiosos sostendrá los cuidados y ayudara a las comunidades proveer para ellos con dignidad. Es una manera significativa para todos expresar agradecimiento por sus vidas al servicio de la fe.

Estoy consciente que se te pide ayudar a diferentes causas muy importantes, y yo estoy sinceramente agradecido por su generosidad. Te pido y te animo, si es posible, a donar para este fondo de jubilación religiosa. Su contribución hara una diferencia real en las vidas de nuestros hermanos y hermanas envejecientes, y sacerdotes. Por favor también téngalos presentes en sus oraciones, justo como ellos fielmente rezan por nosotros.

Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos con abundante paz, fuerza y buena salud.

Fielmente en Cristo,

Muy Reverendo, William E. Koenig, D.D.

Obispo de Wilmington