Fall sports seasons hit the home stretch for Catholic high schools in Diocese of Wilmington

Boys
Football
Friday, Oct. 16
St. Elizabeth (2-3) at Brandywine (1-4), 6 p.m.
Saint Mark’s (1-5) at Polytech (4-1), 7 p.m.
Saturday, Oct. 17
Salesianum (4-1) vs. Hodgson (1-5), 11 a.m. at St. Georges Technical High School
Archmere (4-1) at Mount Pleasant (1-4), noon
Soccer
Tuesday, Oct. 13
Severn at SS. Peter and Paul (3-5), 4 p.m.
Caesar Rodney (6-3) at Salesianum (7-2), 7:30 p.m.
Wednesday, Oct. 14
Newark Charter (8-0-1) vs. St. Elizabeth (0-6), 3:30 p.m. at Banning Park
Thursday, Oct. 15
Tatnall (1-7) at Archmere (4-5), 3:45 p.m.
Friday, Oct. 16
St. Elizabeth at Delaware Military (1-6), 4 p.m.
Ss. Peter and Paul at Boys Latin, 4:15 p.m.
Cross country (co-ed except where noted)
Friday, Oct. 16
Archmere, Padua, Saint Mark’s, Salesianum and Ursuline at the Joe O’Neill Invitational, Bellevue State Park, Wilmington. This is the biggest meet in the state, combining schools from both Division I and II in the same meet.
Girls
Field hockey
Tuesday, Oct. 13
Conrad (0-9) at Archmere (6-3), 3:45 p.m.
Padua (8-1) at Saint Mark’s (3-6), 3:45 p.m.
Ss. Peter and Paul (12-0) at Easton, 4 p.m.
Ursuline (4-4) at Mount Pleasant (7-3), 4 p.m.
Thursday, Oct. 15
Brandywine (5-4) at Saint Mark’s, 3:45 p.m.
Padua vs. Ursuline, 6 p.m. at Odyssey Charter School
Volleyball
Tuesday, Oct. 13
Ss. Peter and Paul (1-11) at Laurel (2-8), 5 p.m.
Ursuline (1-6) at St. Elizabeth (1-7), 5 p.m.
Padua (9-0) at Garnet Valley (Pa.), 6:15 p.m.
Smyrna 5-5) at Saint Mark’s (8-1), 7 p.m.
Thursday, Oct. 15
MOT Charter 3-7) at St. Elizabeth, 3:30 p.m.
Worcester Prep at SS. Peter and Paul, 5 p.m.
Archmere (8-3) at Caravel (5-5), 6:15 p.m.
Delaware Military (5-4) at Ursuline, 6:15 p.m.
Newark Charter (8-1) at Saint Mark’s, 7:15 p.m.
Friday, Oct. 16
Paul VI (N.J.) at Padua, 7:15 p.m.
Flag football
Wednesday, Oct. 14
Wilmington Charter at Saint Mark’s, 6:15 p.m.
Padua vs. Ursuline, 8 p.m. at Abessinio Stadium
Friday, Oct. 16
Padua at Caravel, 7 p.m.
Soccer
Tuesday, Oct. 13
Ss. Peter and Paul (4-7) at Salisbury School, 4 p.m.
Thursday, Oct. 15
Worcester Prep at SS. Peter and Paul, 4 p.m.