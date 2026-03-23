Catholic high schools in Diocese of Wilmington sprint into busy spring sports season

After a shorter break between seasons than normal, spring sports begin in Delaware on March 23. It’s the busiest time of year for high school athletics, with 15 championships to be awarded. This year, the final state championship will be baseball, which will be decided on June 12 at Frawley Stadium.
Catholic high schools will be defending state championships in boys lacrosse, boys volleyball, boys and girls track and field, and golf. There were a few individual tennis champs as well. Most teams will be going at it with the same coaching staffs, but there are some changes. Most notably, Saint Mark’s and St. Elizabeth are introducing new baseball coaching staffs.
The spring season is the most susceptible to wonky weather. Cold normally won’t cause a cancellation, but rain is a different story. It’s always a good idea to check to see if a game is still scheduled if there is any doubt. Even so, on most days you’ll be able to enjoy boys volleyball without worrying about getting wet.
All records for this week are 0-0 except for SS. Peter and Paul, which got a head start on its Delaware counterparts.
Boys
Baseball
Monday, March 23
Arcadia at SS. Peter and Paul (1-2), 4 p.m.
Tuesday, March 24
Archmere vs. Newark Charter, 4 p.m. at Leroy Hill Park
St. Vincent Pallotti at SS. Peter and Paul, 4 p.m.
Sanford at Salesianum, 6 p.m.
Wednesday, March 25
Aspira vs. St. Elizabeth, 3:45 p.m. at Canby Park
Thursday, March 26
Laurel at Saint Mark’s, 4 p.m.
SS. Peter and Paul at St. Frances, 4 p.m.
Friday, March 27
Dickinson vs. St. Elizabeth, 3:45 p.m. at Canby Park
Saint Mark’s at Lake Forest, 4:!5 p.m.
Saturday, March 28
Salesianum at Mount St. Michael’s (N.Y.), 1 p.m.
Lacrosse
Monday, March 23
Loomis Chaffee (Conn.) at Salesianum, 3:30 p.m.
Shady Side (Pa.) at SS. Peter and Paul (1-5), 4 p.m.
Tuesday, March 24
Saint Mark’s at St. Andrew’s, 4 p.m.
Wednesday, March 25
SS. Peter and Paul at Stephen Decatur, 6:30 p.m.
Thursday, March 26
Saint Mark’s at Archmere, 4 p.m.
Friday, March 27
Cape Henlopen at SS. Peter and Paul, 4:30 p.m.
Saturday, March 28
Penncrest (Pa.) at Archmere, noon
Salesianum at Caesar Rodney, noon
Volleyball
Monday, March 23
Archmere at Wilmington Charter, 4 p.m.
Newark Charter at Salesianum, 5:30 p.m.
Tuesday, March 24
Saint Mark’s at MOT Charter, 5 p.m.
Wednesday, March 25
Aspira at Archmere, 4 p.m.
Indian River at Saint Mark’s, 5:15 p.m.
Thursday, March 26
Archmere at Dickinson, 3:45 p.m.
Friday, March 27
Salesianum at LaSalle College H.S. (Pa.), 4 p.m.
Delaware Military at Saint Mark’s, 5:15 p.m.
Girls
Softball
Tuesday, March 24
Ursuline at William Penn, 3:30 p.m.
Newark Charter at Archmere, 3:45 p.m.
Padua at Saint Mark’s, 3:45 p.m.
Christiana at St. Elizabeth, 3:45 p.m. at Canby Park
Wednesday, March 25
St. Elizabeth vs. First State Military, 3:30 p.m. at Smyrna-Clayton Little Lass Complex
Saint Mark’s vs. Ursuline, 3:45 p.m. at Midway Softball Complex
Thursday, March 26
Padua at Wilmington Charter, 3:30 p.m.
Friday, March 27
Padua vs. Ursuline, 3:45 p.m. at Midway Softball Complex
Saturday, March 28
Archmere at St. Georges, 11 a.m.
Lake Forest at Saint Mark’s, 2 p.m.
Soccer
Monday, March 23
Saint Mark’s at Delaware Military, 3:45 p.m.
Tuesday, March 24
Newark Charter vs. Ursuline, 6 p.m. at Odyssey Charter School
Wednesday, March 25
Middletown at Archmere, 3:45 p.m.
Saint Mark’s at Wilmington Friends, 4 p.m.
Thursday, March 26
Ursuline at Dickinson, 4 p.m.
Padua at Providence Day (N.C.), 7 p.m.
Friday, March 27
Ursuline at Odyssey Charter, 3:30 p.m.
Saturday, March 28
Padua at Catawba Ridge (S.C.), 11 a.m.
Lacrosse
Monday, March 23
Archmere at Shipley School (Pa.), 4 p.m.
SS. Peter and Paul (1-1) at Sussex Academy, 4 p.m.
Tuesday, March 24
Padua at St. Andrew’s, 4 p.m.
Conrad at Ursuline, 4 p.m.
Wednesday, March 25
Archmere at Wilmington Friends, 4 p.m.
SS. Peter and Paul at Stephen Decatur, 4:30 p.m.
Thursday, March 26
Brandywine vs. Padua, 3:30 p.m. at Chase Fieldhouse
Friday, March 27
Ursuline at Archmere, 3:45 p.m.
Smyrna at Saint Mark’s, 4 p.m.
SS. Peter and Paul at Salisbury School, 4 p.m.